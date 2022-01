Barreirinha começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos na segunda-feira (24)

A Prefeitura de Barreirinha, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa) divulgou hoje que a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos inicia somente na próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro. O município recebeu 280 doses e o cronograma de imunização inicia pelos menores que possuem comorbidades ou deficiências permanentes.

Ainda segundo a Semsa Barreirinha, a vacinação ocorre na UBS Irene Babá, com atendimento na segunda, quarta e sexta-feira. O horário de atendimento será de 8 às 12 horas. É importante lembrar dos documentos, como certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto, cartão nacional do SUS ou CPF, caderneta de vacinação e o laudo médico.

Em Maués, a vacinação dessa faixa etária começou ontem com as crianças com comorbidades. Na cidade de Nhamundá, o cronograma inicia no próximo sábado, às 8 horas da manhã. Já a Prefeitura de Boa Vista do Ramos ainda não divulgou o seu calendário oficial desse público.