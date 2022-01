Bispo de Itacoatiara suspende missas e outros sacramentos por Covid-19

O bispo de Itacoatiara (AM), dom José Ionilton de Oliveira, suspendeu as celebrações das missas e demais sacramentos na prelazia alegando o “aumento do número de casos” de covid-19. A suspensão é válida até o dia 6 de fevereiro para todas as atividades da prelazia, com exceção para as atividades da “prática da caridade/solidariedade”.

Segundo dom José Ionilton, a decisão foi tomada “considerando o aumento do número de novos casos de pessoas infectadas pela covid em quase todos os municípios que compõem” a prelazia. O território da prelazia de Itacoatiara abrange as cidades de Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba, e conta com 13 paróquias.

Em comunicado de 21 de janeiro, o bispo afirmou que estão suspensas “as celebrações presenciais da Eucaristia e dos demais sacramentos”, “todas as atividades de nossas pastorais, organismos, grupos e movimentos (reuniões, assembleias de formação, inscrição para atividades, retiros, encontros de espiritualidade), exceto aquelas da prática da caridade/solidariedade com os empobrecidos” e dos envolvidos com as transmissões das missas e outras atividades virtuais. Também foi suspensa a assembleia pastoral que estava programada para acontecer entre 11 e 13 de fevereiro.

Dom José Ionilton afirmou que, com esta decisão, quer “colaborar com a saúde pública” e “com as autoridades que assumem seu dever de cuidar da saúde de nosso povo”. “Fazemos isso porque sabemos da importância da prevenção para combater a evolução do número de novos casos, novas internações e novas mortes”.

O bispo também afirmou sua “adesão à campanha de vacinação” e fez um apelo para que todos se vacinem. “Quem ama, quem crê em Deus, quem é católico ou católica, vacine-se”, disse.

Ao se pronunciar sobre o fato de que todas as vacinas de covid-19 foram produzidas ou testadas usando linhagens de células de bebês abortados, a Congregação para a Doutrina da Fé (CDF) disse que as vacinas podem ser usadas, se não houver alternativa, mas que a vacinação tem que ser voluntária. A CDF é a responsável pela doutrina da Santa Sé, com autoridade sobre toda a Igreja.

“Conclamamos aos católicos e as católicas que não se deixem influenciar pelo mau exemplo de algumas autoridades que brincam com a vida do nosso povo e trabalham contra a vacinação”, declarou o bispo, pedindo também que os fiéis não “compartilhem nenhuma informação contrária à vacinação nas redes sociais”.

Dom José Ionilton está em isolamento, porque foi diagnosticado com covid-19 no domingo, 23 de janeiro. Hoje, o bispo publicou um vídeo nas redes sociais da prelazia em que afirmou que “a vacina continua sendo uma necessidade”. “Se receberem qualquer vídeo de qualquer pessoa falando mal da vacina e dizendo que a vacina não serve porque as pessoas vacinadas estão sendo infectadas pela covid, não acreditem nessas pessoas. São pessoas mentirosas, querem o mal desse país, querem o mal das pessoas, querem o nosso mal”, afirmou.

Segundo o bispo, “a vacina nunca foi anunciada como uma forma de evitar a contaminação”. “O que evita a contaminação é o uso da máscara, a higienização das mãos com água e sabão e com álcool em gel, evitando aglomerações que não sejam necessárias, mantendo certo isolamento social”.

Dom José Ionilton já se manifestou em outras ocasiões sobre a vacinação contra covid-19. Ao receber a terceira dose da vacina em 10 de janeiro, segurou um cartaz com a afirmação: “Não acreditem em quem nega e tenta atrapalhar a vacinação como um meio de combate à covid”. Outro cartaz apresentado pelo bispo dizia: “Deus seja louvado: pelos cientistas; pelo SUS – Sistema Único de Saúde; pelos servidores da saúde”.

Por ACI Digital