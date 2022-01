Cachorro morre após ser abandonado e preso com cabos de aço, em Parintins

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins atenderam neste domingo (23) uma denúncia de moradores do Residencial Parintins. Dois cães, da raça pitbull, foram abandonados na área externa de uma residência. Um deles acabou perdendo a vida, sem água e alimento.

A guarnição informou que os dois animais foram deixados dentro de duas casinhas, próprias para cachorro, mas foram amarrados por cabos de aço, para que não fugissem. O cão sobrevivente foi alimentado e hidratado pelos policiais e estão sob cuidado do Canil Setorial da PM.

A identidade do responsável pelos cães ainda não foi divulgada. Ele deve responder por abandono e maus tratos de animais, crime previsto na Lei Federal nº 14.064/20, cuja pena de detenção pode chegar cinco anos.

O presidente da Associação Patinhas Unidas de Parintins (APUP), Pedro Miguel Souza, reforça o rigor da Lei. “É crime deixar um animal domesticado morrer de fome, e nós cada vez mais, em parceira com as autoridades locais, temos recebido denúncias relacionados a isto, e automaticamente abrimos processos contra esses proprietários”, destaca.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (SEDEMA) foi acionada pela guarnição e também acompanha o caso. Na sexta-feira passada, a pasta divulgou relatório sistematizado de 2021, com o registro dos casos atendidos no ano. De acordo com este balanço, maus tratos a animais representou 4% das ocorrências atendidas pela pasta.

A reportagem entrou em contato com o comandante do 11º Batalhão da PM, major Leandro Moreira, e ele disse que a ocorrência “segue sendo verificada”.