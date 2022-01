Carreata e posse do novo pároco marcam o encerramento da festa de São Sebastião, no Itaúna

A paróquia de São Sebastião encerrou as festividades em honra ao santo padroeiro, nesta quinta-feira, 20 de janeiro, com uma procissão carreata, missa, arraial virtual e a posse do novo pároco.

No início da noite, fiéis e devotos com suas motos, carros, triciclos e bicicletas acompanharam a carreata que percorreu algumas ruas de Parintins. O percurso foi longo, mas curto para quem queria manifestar sua fé e gratidão ao mártir Sebastião.

Este ano, a procissão-carreata passou pelas igrejas de Nossa Senhora de Lourdes, São Benedito, São José Operário e Catedral de Parintins.

Por onde o andor passava, as famílias que aguardavam a passagem do andor acenavam com alegria. Em movimentos leves e discretos, os seus lábios se moviam em oração de agradecimento e pedidos de benção e intercessão do santo. A procissão-carreata encerrou, um pouco depois das 19h. Na matriz, os devotos saudaram a chegada da imagem do santo com muita festa.

Em seguida, foi celebrada a santa missa de encerramento, presidida pelo chanceler da diocese de Parintins e reitor do Seminário Menor Vinde e Vede, padre Marcos Aurélio, concelebrada pelos padres Antônio Benjamin, Sebastião Brasil e Jânio Negreiros e o diácono permanente José Paulo Pacheco.

O paroquiano Francinaldo Meireles Santos, 18 anos, que participou das celebrações, pediu a intercessão de São Sebastião pelo fim da pandemia e agradeceu pela saúde da família. “Nesse período de pandemia as pessoas sofrem muito, tão morrendo pessoas. Agradeço a Deus por estar vivo e pela [saúde da] minha família e [pedir] pela [saúde da] minha irmã que está doente.”.

A dona Sebastiana Moreira Rodrigues, 57 anos, também participou dos festejos e pediu a intercessão do santo mártir pela proteção contra a Covid-19. “Que ele venha [interceder por] nossa saúde, a saúde da nossa cidade, por causa dessa grande pandemia. Pedir a proteção dele, eu tô [bem] graças a Deus e tô alegre e feliz com [minha] saúde, graças a Deus!”.

Para o sr. Benedito Rodrigues Belém (60) a realização da festa em honra a São Sebastião faz aumentar ainda o sentimento devocional do povo católico. “Isso é muito importante para nós porque só faz crescer o nosso movimento religioso, das pastorais, da nossa paróquia, das nossa comunidades do interior presentes, hoje, aqui, apesar da pandemia, e isso me deixa feliz. Nós conseguimos realizar a parte principal que é a religiosa”.

O dia 20/01, também, entra para história da paróquia de São Sebastião, é padre Antônio Benjamim Tavares foi empossado como novo pároco, tendo padre Sebastião Brasil como coadjutor.

Padre Marcos Aurélio foi quem leu o ofício de provisão de pároco, assinado pelo bispo diocesano, Dom Giuliano Frigeni, no dia 18 de janeiro e dado ao conhecimento da comunidade na noite desta quinta-feira.

Depois da leitura do ofício de posse, o ex-administrador paroquial, padre Jânio Negreiros, fez a entrega simbólica das chaves ao novo pároco. Padre Benjamim saudou os presentes, lembrando-se de sua caminhada sacerdotal e das paróquias por onde já trabalhou. O religioso agradeceu a todos e pediu a colaboração dos paroquianos na nova missão.

“Cada pastoral, cada movimento que tem nesta paróquia eu quero contar com vocês. Não quero ser o [tipo de] padre “mandão”, mas um irmão mais velho que vai ajudando na caminhada. Deixo a liberdade de, também, quando vocês virem que o pároco não estiver correspondendo com as expectativas de ‘puxar’ a minha orelha, pode ‘puxar’, a gente aceita a correção fraterna. Eu quero essa ajuda mútua. E rezem por mim, pelo padre Sebastião e pelo diácono Paulo [Pacheco], como diz o Papa Francisco: ‘reze por mim’”, pediu o sacerdote.

O ex-administrador, padre Jânio Negreiros, em sua mensagem de despedida, agradeceu aos paroquianos, líderes comunitários, coordenadores e dizimistas pela colaboração durante o período em que esteve à frente da paróquia.

“Só tenho a agradecer a cada um e a cada uma que se esforçou para ajudar a cuidar desta imensa paróquia. Peço desculpas pelas minhas limitações, ausências, palavras ou gestos que possam ter ofendido alguém. Digo que nunca quis machucar alguém, mas nem sempre conseguimos agradar a todos. Faço um pedido e gostaria que fosse atendido, trabalhem com o mesmo empenho, ou até mais, pelo zelo da paróquia de São Sebastião, ao lado dos meus irmãos padres Benjamin e Sebastião, diácono José Paulo Pacheco e as irmãs da Imaculada. Sigam perseverantes na condução desta paróquia que possui muitos desafios pastorais e financeiros”, conclamou Negreiros.

O sacerdote foi transferido para a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Palmares, e vai assumir a função de coadjutor do padre Luís Carlos nos serviços pastorais.

Após a celebração da missa, foi realizada a parte social com algumas atrações, a final do show de calouros e super bingão do padroeiro. O evento foi transmitido pelas redes sociais da paróquia de São Sebastião.