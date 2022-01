Companhia Mônica Seffair oferta gratuitamente oficina de danças para idosos com sequelas da Covid-19

A Companhia de Dança Mônica Seffair abriu, nesta segunda-feira, 24 de janeiro, as inscrições para a primeira etapa do “Projeto Circulação Conteúdo Virtual: Da Grande Cheia à Vazante”, contemplado pelo governo do Amazonas, por meio do Prêmio Amazonas Criativo 2021.

São 20 vagas para o público idoso com idade a partir dos 60 anos, mas há algumas vagas para pessoas com idade a partir dos 45 anos.

As oficinas terão duração de dois meses com início em fevereiro e devem ocorrer duas vezes por semana: às terças e quintas-feiras, de 8h às 9h.

De acordo com a coordenadora do projeto, professora Mônica Seffair, o projeto consiste em aulas de dança e alongamento para pessoas que foram acometidas pela Covid-19 e que tiveram sequelas da doença.

“Ele vem trazer essa qualidade de vida voltada para este público. Nós sabemos que nossos idosos foram bastante contaminados com esse vírus, e nós, como Companhia Mônica Seffair, nos preocupamos sempre em levar a qualidade de vida de forma gratuita. Esse é o mais novo projeto de 2022 que estamos realizando e, se Deus quiser, iremos conseguir trazer outros projetos de forma gratuita, também, para a comunidade”, disse.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no espaço de dança Mônica Seffair, localizado na Rua Nhamundá, número 2113, bairro de Nazaré, mas também via contato telefônico pelo número 994696952. A pessoa deve apresentar a documentação necessária para a inscrição: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante vacinal atualizado.