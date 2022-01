Covid-19: Parintins realiza agendamento para vacinar mais de 10 mil crianças

O município de Parintins/AM, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, realizou nesta segunda-feira (17/01) o agendamento da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19.

A remessa deve ser enviada amanhã (18/01) à Ilha Tupinambarana, após liberação por parte da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Ainda não há informações oficiais quanto ao quantitativo de doses que será enviado neste primeiro momento.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Parintins tem 10.800 crianças dentro dessa faixa etária. Vale lembrar que a vacinação obedece à orientação do Ministério da Saúde, isto é, ocorre de forma escalonada. Primeiros serão vacinados os menores com comorbidades e deficiências permanentes. Posteriormente, serão vacinados os demais grupos, conforme a disponibilidade de doses.

Segundo a titular da Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, a vacinação deve começa ainda nesta semana. “Assim que recebermos as doses, faremos a divulgação do cronograma, conforme orientação do Ministério da Saúde”, comenta.

E enquanto as vacinas das crianças não chegam a Parintins, as equipes de imunização recebem capacitação do Ministério da Saúde (MS) e dos técnicos do laboratório da Pfizer. Hoje, eles estivaram reunidos por vídeo conferência para tratar da manipulação dessas doses específicas. O imunizante da Pfizer é o único, até o momento, a receber autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para imunizar o público de 5 a 11 anos no Brasil.