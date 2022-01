Covid-19: Prefeitura de Parintins deve anunciar novas medidas restritivas nesta segunda (24)

A Prefeitura de Parintins deve anunciar nesta segunda-feira (24) novas medidas de restrição, após aumento dos casos da Covid-19 e a circulação da variante Ômicron no Amazonas. A decisão sairia na sexta-feira, dia 19, em coletiva de imprensa, mas foi adiada após o prefeito Bi Garcia testar positivo para a Covid-19.

Segundo Bi Garcia, em entrevista por telefone à rádios locais neste sábado (22), uma reunião com autoridades de saúde será realizada na manhã de segunda-feira (24). Já as novas determinações para o enfrentamento da pandemia no município devem ser divulgadas durante a tarde.

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, há uma predominância em 93% da variante Ômicron nos casos confirmados de Covid no Amazonas. A variante já foi detectada em Manaus e outros 24 municípios do interior do estado, incluindo Parintins .

Covid-19 em Parintins

O município de Parintins chegou neste domingo (23) a 10.755 casos do novo coronavírus, sendo 575 só no mês de janeiro/2022 .