Defensoria Pública abre processo seletivo de estágio em Direito

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu as inscrições do Processo Seletivo para Cadastro de Reserva em Estágio de Direito. Podem participar estudantes que estejam cursando entre o 5º e o 8º semestre com coeficiente geral mínimo de 7. Ao estagiário que venha a ser contratado será oferecida bolsa mensal de R$ 879, além de auxílio-transporte de R$ 167,20.

A seleção será feita por meio de avaliação de redação e análise curricular. O interessado pode se inscrever pelo link http://bit.ly/EstagioDPEAM2022 até a segunda-feira (31/01). No mesmo prazo, o candidato deve enviar a documentação solicitada conforme definido no edital, que está disponível no link https://bit.ly/EditalEstagio2022.

Para a redação, os candidatos serão submetidos a avaliação on-line mediante link a ser enviado para o e-mail cadastrado no ato de inscrição. O estudante precisa receber nota igual ou superior a 7 para ser habilitado na fase de análise curricular. A elaboração da resposta on-line vai ocorrer no dia 2 de fevereiro, com duração de uma hora, entre 15h e 16h (horário de Manaus). Serão avaliados o pensamento lógico, a coesão da redação da resposta e ainda a harmonia com os princípios institucionais da Defensoria Pública.

A avaliação curricular vai abranger a participação em projetos científicos e publicação de artigos da mesma natureza; experiência profissional prévia, em especial com natureza de estágio jurídico; maior número de semestres concluídos na graduação em Direito; e o coeficiente acadêmico, que servirá como critério de desempate.

O Processo Seletivo se destina ao preenchimento das vagas de estágio que surgirem, e terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, a critério da DPE-AM.