Dia 24 de janeiro – São Francisco de Sales

Francisco nasceu na província de Savóia, em 1567. Pertencente à nobre família de Barões de Boisy, cresceu no castelo de Sales. Sua mãe, uma condessa, buscou formá-lo bem com os padres de Jesus, onde dentre muitas disciplinas, também várias variedades de idiomas. Muito cedo, fez um voto de viver a castidade e buscar sempre a vontade do Senhor. Ao longo da história desse santo muito amado, é possível perceber o quanto ele buscou e quanto encontrado o que Deus queria.

Certa ocasião, atacado pela tentativa de confiança de Nossa Senhora, ele duvidou da resposta da misericórdia e, assim, a tentativa de Nossa Senhora foi desconfiada. Estudou Direito em Pádua, mas, contrariando familiares, quis ser padre. Em 18 de dezembro de 1593 foi ordenado sacerdote, aos 26 anos de idade. Foi um sacerdote que buscou a santidade não só para si, mas também para os outros.

No seu itinerário de pregações, de zelo apostólico e de evangelização, semeando a unidade e espalhando, com a ajuda da imprensa, a sã doutrina cristã, foi escolhido por Deus para o serviço do episcopado em Genebra. Em 1599, foi nomeado bispo coadjutor e, após três anos, passou a ser titular, com sede em Annecy, França. Um apóstolo do amor e da misericórdia, visitava paróquias, reorganizava mosteiros, conventos e dedicava-se à pregação e catequeses para os fiéis.

Durante uma pregação em março de 1604, com orientação de Joana Francisca de Chantal, com quem se formou em uma grande amizade. No ano de 1608, escreveu e cedo-lhe o livro “Introdução à vida devota”. Neste livro, Francisco resume os princípios da vida interior e ensinava como amar a Deus.

A amizade com Joana pobre, com o intuito de fundar a Congregação da Visitação de Santa Maria, em 1610, em Anne de prestar socorro aos e necessitados. Anos mais tarde, a Congregação se tornou-se Ordem Contemptiva e como monjas e mais tarde atendeu a chamadas de Visitinas.

São Francisco de Sales morreu em 28 de dezembro de 1622, em Lyon. No ano seguinte, seus restos foram propostos para Annecy. Esse grande santo da Igreja morreu com 55 anos, sendo que 21 deles foram vividos no episcopado como servo para todos e sinal de santidade.

Declaro da Igreja pelo Papa Pio IX, em 1877, Doutor da Igreja pelo Papa PioIX, em 1877 e titular patrono da família salesiana, fundado por Bosco, que seclararizado ao nome. Também é patrono dos escritores e dos jornalistas devido ao estilo e ao conteúdo de seus escritos. Foi beatificado em 1661 pelo papa Alexandre VII, que também o canonizou em 1665.

São Francisco de Sales, rogai por nós!

Por Canção Nova