Morre Beto Farias, ex-vereador de Parintins

O ex-vereador de Parintins Beto Farias morreu aos 48 anos nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro. Ele lutava contra a um câncer no peritônio, região do abdômen. Beto faleceu no Hospital Regional Jofre Cohen, onde estava internado desde a madrugada com fortes dores.

Ele descobriu o câncer no dia 26 de março do ano passado em Manaus. Viajou à São Paulo e recebeu a confirmação do diagnóstico da doença, além de ser informado que seu estado era gravíssimo. Os médicos chegaram a falar que ele teria pouco tempo de vida.

Beto Farias atuou como vereador na ilha tupinambarana de 2017 a 2020, e chegou a exercer a função de vice-presidente da Câmara Municipal. Era pastor, desportista e também assumiu a presidência da Colônia de Pescadores de Parintins. Ele deixa a esposa e três filhos.