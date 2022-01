Parintins anuncia amanhã (21) novas medidas para frear casos da Covid-19

Nos últimos três dias, Parintins registrou 177 novos casos de Covid-19, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Neste período, o município também diagnosticou os primeiros casos da variante Ômicron da doença. Somente hoje (20), foram 67 novos casos. Esse aumento repentino é registrado em todo o Estado do Amazonas, com a predominância e transmissão comunitária da nova variante.

Diante deste cenário, a Prefeitura de Parintins deve adotar novas medidas de restrição para conter a proliferação do novo coronavírus. O prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, promove uma coletiva de imprensa amanhã, às 11 horas, para destacar as novas estratégias e ações do município referentes ao combate à pandemia.

A coletiva será transmitida ao vivo pela Rádio Alvorada de Parintins.