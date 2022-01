Parintins confirma 113 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

O município de Parintins chegou neste domingo (23) a 10.755 casos do novo coronavírus. Segundo o boletim Covid-19 da prefeitura, foram confirmados 113 novos casos nas últimas 24 horas .

Segundo a atualização, pelo 75º dia não ocorreu óbitos nas últimas 24 horas, permanecendo em 357 o total de pacientes do município que perderam a vida com a Covid-19.

Ainda segundo o boletim, 9.587 pacientes do município já passaram pelo período de quarentena e estão recuperados da Covid-19 e SRAG.

Parintins acumula 575 casos de Covid-19 no mês de janeiro/2022 .

Internações

Parintins registrou uma nova internação no Hospital Jofre Cohen nas últimas 24 horas, elevando para 22 o total de pacientes que deram entrada na unidade de saúde.