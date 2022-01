Parintins inicia vacinação de crianças de 5 a 11 anos

O município de Parintins iniciou nesta quinta-feira (20), a abertura oficial da campanha de vacinação pediátrica contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades.

O Centro do Idoso Pastor Lessa foi escolhido para dar início a vacinação das crianças. A primeira dose foi aplicada em Ricardo Tavares, de 09 anos. Ricardo integra o grupo indicado como prioritário pelo Ministério da Saúde, com baixa imunidade. Em poucas palavras ele expressou seu sentimento de tomar a vacina.

“Estou muito Feliz muito que eu queria ser vacinado que esse Coronavírus passe logo, peço aos meus amiguinhos que se vacinem logo”.

Segundo dona Nelciane Tavares, mãe de Ricardo, é uma alegria ver o filho sendo imunizado, logo ele que queria ser o primeiro a ser vacinado, assim que chegasse a vacina em Parintins. “Eu estou muito feliz a gente estava esperando a vacina para as crianças e ele estava ansioso, passava o tempo todo pedindo para se vacinar. Ele também pedia que assim que chegasse a vacina ele queria ser o primeiro e, ele foi o primeiro. Graças a Deus a gente conseguiu”, disse.

Dona Nelciane também reforça o convite para outras mães levarem os filhos para vacinar.

A administração da primeira dose em Parintins foi acompanhada também pelo secretário de saúde do munícipio, Clerton Rodrigues e da coordenadora de Vigilância Sanitária, Elaine Pires e demais profissionais de saúde.

Clerton Rodrigues destaca a importância da vacinação para as crianças do município.

“Hoje estamos com uma alegria muito grande em poder nesse dia poder disponilizar vacinas para acrianças do Covid-19. Trazer as vacinas para as crianças é fundamental. Nesse primeiro momento, a prioridade são as crianças com comorbidades. Então vale o esforço de toda equipe da secretaria, da vigilância e dos profissionais”, destaca.

A coordenadora de Vigilância de Saúde Elaine Pires destaca como será desenvolvida a campanha de vacinação no município, a partir desta primeira ação.

“Tão logo vamos recebendo as doses, estaremos disponibilizando em ordem decrescente, começando por 11 anos até chegar a faixa etária de 05 anos. Esse planejamento do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações e em conjunto com as secretarias municipais. A medida que formos recebendo, vamos aplicando e, por isso o trabalho é em faixa etária em ordem decrescente”, ressalta Elaine.

Parintins terá para esta primeira etapa 280 doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19.

No município estima-se 10.800 crianças desta faixa etária a serem imunizadas. O trabalho começa com as crianças com deficiência permanente e, ou comorbidades.

Para os pais e, ou responsáveis será necessária a apresentação de documento com foto, CPF, comprovante de endereço no nome do responsável legal. Já as crianças devem portar documento com foto, carteira de vacinação, CPF, cartão e SUS. As crianças com deficiência permanente e, ou comorbidades devem levar também a declaração médica.