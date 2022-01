Parintins recebe apenas 280 doses para iniciar vacinação de crianças de 5 a 11 anos

Parintins recebeu nesta terça-feira (18) a primeira remessa de vacinas pediátricas da Pfizer para imunizar crianças de 5 a 11 anos. Foram enviadas ao município apenas 280 doses para vacinar, inicialmente, menores com comorbidades e deficiências permanentes. A informação foi divulgada pela coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, em entrevista ao programa Ciranda da Cidade da Rádio Alvorada.

“Vamos nos reunir hoje com Secretaria de Saúde e o Programa Municipal de Imunização para verificar toda a parte logística para iniciar essa vacinação. Vale lembrar que esse mesmo quantitativo foi enviado para todos os municípios do interior. Sabemos que temos um público extenso e até tentamos trazer novas doses, porém mas vamos trabalhar com o que temos agora”, disse.

O quantitativo é considerado pequeno, pois Parintins soma 10.800 crianças dentro da faixa etária de 5 a 11 anos, segundo dados da própria Vigilância em Saúde. A vacinação desse público obedece à orientação do Ministério da Saúde (MS), isto é, ocorre de forma escalonada. Primeiros serão vacinados os menores com comorbidades e deficiências permanentes. Posteriormente, serão vacinados os demais grupos, de acordo com a disponibilidade de vacinas.

O imunizante da Pfizer é o único, até o momento, a receber autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para imunizar o público de 5 a 11 anos no Brasil.

Por Marcos Felipe Rodrigues, Alvorada Parintins