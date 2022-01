Prefeito de Parintins, Bi Garcia testa positivo para Covid-19

O prefeito de Parintins (AM), Frank Bi Garcia (DEM), testou positivo para Covid-19 nesta sexta-feira (21). O chefe do Poder Executivo entrou em isolamento e cancelou alguns compromissos da agenda pública, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.

“Meu estado de saúde é bom, mas estou contaminado”.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, o prefeito começou a sentir calafrios, dor na garganta e outros sintomas de gripe na noite de quinta-feira (20).

Na noite de ontem, Bi Garcia chegou a participar da inauguração de um ginásio poliesportivo e um parque infantil, localizado no bairro de Nazaré, ao lado do presidente da Câmara, Mateus Assayag, vereadores Telo Pinto, Flávio Farias, Naldo Lima e secretários municipais.

De acordo com a publicação, Bi Garcia tomou as três doses da vacina contra a Covid-19 e segue o tratamento em casa, acompanhado pelo médico Dr. Alberto Figueiredo.

“Tomei as três doses de vacina e por isso a Covid está pegando leve. Ficarei em casa recolhido e isolado. Com as bençãos de Deus venceremos mais essa batalha”, disse Bi Garcia nas redes sociais.

