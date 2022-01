Seduc vai investigar possível venda de vagas em escola pública de Parintins

A Seduc, após ser comunicada pelo vereador Babá Tupinambá, informou que vai vai investigar as denúncias. Segundo as denúncias, mesmo com as vagas esgotadas no dia 16/01 em um colégio tradicional, uma servidora da Seduc conseguiu vaga no dia 18/01. Para efetivar as matrículas – ela exigia o valor de R$ 300 via pix.

Pais e mães de crianças e adolescentes de Parintins, procuraram o vereador Babá Tupinambá e denunciaram a possível prática de venda de vagas em escolas estaduais de Parintins.

De acordo com o parlamentar, mães durante a semana passada buscaram conseguir uma vaga no Colégio Nossa Senhora do Carmo e não conseguiram por falha no sistema de matrículas.

Entretanto, de acordo com as denúncias, houve suposta reserva e até mesmo de possível venda da vaga no tradicional Colégio Nossa Senhora do Carmo, umas das escolas com melhores índices de ensino em Parintins.

“Isso tudo feito por uma pessoa quem tem acesso direto ao sistema de matrícula da Seduc, conforme denúncia.

Vamos sempre procurar escutar as partes e não sair culpando ou julgando A ou B”, relata Babá Tupinambá.

O vereador ressalta que essa denúncia é muito séria, até porque, de acordo com os denunciantes, quem estaria praticando essa atitude de venda de vagas é uma servidora do própria Seduc em Parintins.

“Segundo as informações repassadas, mesmo com as vagas esgotadas no dia 16 de janeiro, a suposta servidora da Seduc em Parintins conseguiu uma vaga, isso já no dia 18 de janeiro. Para efetivar as matrículas a tal servidora exigia o valor de R$ 300,00, (trezentos reais) por pagamento via pix”, enfatiza Babá.

Seduc acionada

Ao tomar conhecimento dos fatos relatados e por inúmeros prints enviados, o vereador teve iniciativa de comunicar a ocorrência para o setor de matrícula da Secretaria de Estado da Educação do Amazonas (Seduc) para apurar as denúncias.

“Eu não tinha conhecimento desse episódio. Recebi um print que circulou por gestor da rede. Informei imeditamente a secretarianda que é adjunta do interior da Seduc, ela ja me passou algumas orientações. Eu vou ouvir a servidora que foi citada, vou reunir com os gestores. E, após essa reunião eu me pronuncio, Eu só posso falar sobre o caso a partir dessa reunião preliminar”, disse o Coordenador Regional de Educação da SEDUC Parintins, Prof. MSc. João Costa.

“Repugno essas atitudes. Se isso for comprovado, foi um fato isolado que é de total responsabilidade das servidora. Portanto, a posição nossa, enquanto Seduc, é que nós repudiamos qualquer tipo de atitude desta natureza. Vaga é disposta à população obedecendo o calendário estabelecido pela Seduc. Ninguem, nenhum servidor pode fazer algo dessa forma está autorizado qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de atitude que venha colocar em cheque a lisura e transparencia o processo de matrícula das escola da rede estadual da Seduc”, declarou o coordenador.

Por meio das redes sociais, a servidora se defendeu das acusações. Confira abaixo.