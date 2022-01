Ufam Parintins disponibiliza novas vagas para Residência Universitária (RUNI)

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Campus Parintins, anuncia a abertura de um novo edital para acesso a Residência Universitária (RUNI). São vinte vagas remanescentes disponíveis, voltadas para estudantes oriundos de municípios vizinhos e de outros estados brasileiros.

As inscrições são feitas pela internet, no endereço ecampus.ufam.edu.br e estarão abertas do dia 31 de janeiro ao dia 6 de fevereiro de 2022. A diretora da Ufam Parintins, professora Sandra Helena da Silva, comenta que há vagas disponíveis para Pessoa com Deficiência (PcD).

“Nós tivemos uma demanda de vários alunos com o pedido indeferido e por isso resolvemos abrir esse novo quantitativo de vagas. São dezessete oportunidades para Ampla Concorrências e três vagas para Pessoa com Deficiência. Os alunos interessados devem atentar a todos os detalhes do Edital, sobretudo quanto a documentação”, comenta.

A diretora informa também que em caso de indeferimento, o estudante pode entrar com recurso. “Se após a análise socioeconômica, o pedido for negado, o aluno pode contestar. Depois, cabe a Comissão de Recursos analisar a situação. Qualquer dúvida, os representantes estudantis podem sanar a todo momento”, conclui.

A Residência Universitária da Ufam Parintins fica localizada na Estrada do Macurany, ao lado do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ).