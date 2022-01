Variante Ômicron: FVS confirma casos em 12 municípios do interior do AM

A análise considera sequenciamento de amostras coletadas entre 31 de dezembro de 2021 e 8 de janeiro de 2022.

Nesta quarta-feira, o Amazonas registrou mais 7.505 novos casos de Covid-19, segundo dados do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). É o maior número de registros diários desde o início da pandemia.

Parte do aumento no número de casos registrados no Amazonas pode ser explicada pela maior quantidade de testes realizados no estado. Em Manaus, a população conta com dois locais que funcionam como Centro de Testagem para Covid.